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ile eşi Ali için gün sayıyor

Oyuncu , 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten mutlu haber geldi; Mihre Çelikkol, hamile olduğunu duyurdu.Oğullarına Ali adını verecek olan İbrahim-Mihre Çelikkol çifti, geri sayıma başladı. Kasım ayında doğum yapacak olan Mihre Hanım'ın yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:54
İbrahim Çelikkol ile eşi Ali için gün sayıyor

Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten mutlu haber geldi. Mihre Çelikkol hamile olduğunu duyurdu.

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İbrahim Çelikkol ile eşi Ali için gün sayıyor
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