İbrahim Çelikkol ile eşi Ali için gün sayıyor

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten mutlu haber geldi; Mihre Çelikkol, hamile olduğunu duyurdu.Oğullarına Ali adını verecek olan İbrahim-Mihre Çelikkol çifti, geri sayıma başladı. Kasım ayında doğum yapacak olan Mihre Hanım'ın yeni fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:53Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:54
Geçtiğimiz mayıs ayında çiftten mutlu haber geldi. Mihre Çelikkol hamile olduğunu duyurdu.