Bulut’un açtığı tazminat davasına ret

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Bunun üzerine ünlü oyuncu, Özge Ş. hakkında 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. Bulut'un avukatı, Özge Ş.'nin gerçek dışı beyanlarla 42 yıllık aktör olan Bulut'a çirkin ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu, onun tacizci sıfatı ile hedef haline getirildiğini belirtti. Davanın ikinci duruşmasına; Özge Ş. ve avukatı Osman Orçun Gündüz ile Talat Bulut'un avukatları Ahmet Avşar ve Çağrı Arslan katıldı. Duruşmada Bulut'un menajeri Ceren Aslan dinlendi. Aslan, "Bulut'un yaşadıklarına şahit oldum. Kendisinin film çekimleri iptal edildi. Maddi-manevi zarara uğradı. Yaşadığı linç kampanyasından psikolojik olarak rahatsızlık yaşadı" dedi. Dosyanın incelenmesinde tahkikatı gerektiren başka bir hususun bulunmadığını ve davanın sonuna gelindiğini belirten hakim, 100 bin TL'lik tazminat davasının reddine karar verdi.ÖZGE Ş.'nin avukatı Osman Gündüz, "Müvekkilim olaylardan sonra tüm mağdurlar gibi çıkıp davacının onlara yaptıklarını anlatmıştır. Linç kampanyasına müvekkilim sebebiyet vermemiştir" dedi. Özge Ş. ise, "Akli melekelerim yerinde, iddiamın arkasındayım" dedi.