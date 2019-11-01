Sürpriz aşk

BUGÜN NELER OLDU

Burcu Esmersoy ile 16 ay süren evliliğini 6 Eylül'de bitiren Berk Suyabatmaz, önceki akşam sürpriz bir isimle görüntülendi. Suyabatmaz, Bomonti'deki Isola adlı restoranda Berrak Tüzünataç ile baş başa yemek yedi. Daha sonra dışarıya çıkan ikili, gazetecileri fark edince telaşa kapılıp koşar adımlarla mekana girdi.Suyabatmaz, görüntü alınmasını önlemek için şoförünü seferber etti. Kısa süre sonra Berrak Tüzünataç, mekandan tek başına çıktı. Güzel oyuncu, "Berk Bey ile birlikte misiniz?" sorusuna "Hayır, Berk çok eski arkadaşım. Onu gördüm, kahve içtik" yanıtını verdi. Ancak ikilinin telaşlı tavırları, akıllarda soru işareti bıraktı.