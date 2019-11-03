Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz’a babalık sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Perşembe akşamları yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin yayınlanan son bölümü nefes kesti. Herkesin kendi kaderini yazmaya çalıştığı bölüm; 'Yılmaz'ı alt üst eden bir haber ile sona erdi. 'Müjgan', 'Yılmaz'a hamile olduğunu söyledi. Kaderlerini geri almaya çalışan 'Züleyha' ve 'Yılmaz' birlikte kaçmaya karar verdi. Hünkar, ilk kez oğluna karşı bu kadar eli kolu bağlı hale geldi. Anne-oğul birbirleriyle savaşırken, 'Yılmaz' ve Züleyha'nın yaptığı kaçış planını da öğrenemediler.