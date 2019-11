Başarısızlığı bilmeyen insanlara üzülüyorum

BUGÜN NELER OLDU

Sanat hayatımda 33'üncü yılım. Benim için yıllar zor, karışık ama çok güzel geçti. Yokluğu da yaşadım, varlığı da yaşadım. Başarıyı da, başarısızlığı da yaşadım. Başarısızlığı bilmeyen insan empati kuramıyor. Dolayısıyla sürekli başarılı ve 'top' noktada olan kişilere üzülüyorum. O zaman çok egosantrik bir hal alıyor. İnsanlardan uzaklaşıyorsun. Yaşam arşivin ne kadar genişse o kadar iyi oyuncusun. Güzelmiş, botoksluymuş... Oyunculukta böyle bir şey yok ama Türkiye'de var. Her şey güzel olsun isteniyor. Oyunculukta en büyük problem bu. Artık saygı yok; hepimiz çok ulaşılabiliriz. Eskiden Türkan Şoray, Beyoğlu'na gittiği zaman resmen orası kapanırmış, onu görebilmek için insanlar akın edermiş. İnsan, zarif bir varlıktır bence. Edeplidir, gönül kırmaz. Buraları çok geçtik tabii. Biraz ekranın arka tarafına geçer gibiyim. Genel koordinatörlük gibi... Bir hikaye grubunda da olacağım. Kariyerle ilgili büyük hayallerim hiç yok. Olana eyvallah; her zaman rızkı veren Allah'tır. Ne kadar çok dua alırsam o kadar mutluyum. Bana hediye vermeyin; beni ekranda gördüğünüz an dua edin, başka bir şey istemiyorum. Vatanım ve halkım için bir şeyler yapmak ve vakıf kurmak istiyorum. Bu vakıfla ülkeyi gezmek isterim. Mesela Haluk Levent bunu çok güzel yapıyor.Hayatın içinden karakterler oynuyoruz. Halktan koparsak eğer, kendimizi daha az geliştiririz. 'Savcı Turgut' karakteri çok sevildi; halen dünyanın her yerinden iyi tepkiler geliyor. Kötü bir karakterin böyle sevilmesi çok güzel. 7. Koğuştaki Mucize'de de buna benzer tepkiler aldım. 'İyi ki de sinema salonunda yoktun, sana saldırırdım!' dediler. Bazıları, ekrandaki sanal duruma inanarak, hakaret etme hakkını görüyor kendinde. Sosyal medyayla herkese çok kolay ulaşılması yüzünden artık böyle durumlara daha çok tanık oluyoruz. Şu ana kadar hiç etkilenmedim kötü yorumlardan. Beddua etmeleri beni mutlu ediyor. Sonuçta işimi iyi yaptığımın ispatı. Bu sezon 412 oyun sahnelenmesi, şaşırtıcı bir ilginin göstergesi. Tiyatro sadece İstanbul'da yapılmıyor; Anadolu'nun her tarafında oyunlar oynanıyor. Dizi piyasasının eskisi gibi olmamasının da, oyuncuların tiyatroya yönelmesinde payı var. Zeytinyağı sıkmak istiyorum. İleride daha çok doğayla iç içe olmak, çocuğumu öyle yetiştirmek istiyorum.A-Normal oyununda akli dengesi bozuk insanları tedavi etmeye çalışan bir doktoru canlandırıyorum. Zamanla doktorun da akli dengesi bozuluyor. Birçok sürpriz var. İlk oyun, 14 Kasım'da. Ben Yıldız Kenter'in öğrencisiyim. Hayatımda belli şeylerin sonuna yetiştim. Evrene yolladığım enerjiler karşılık buldu. Beni hâlâ Kavak Yelleri'nin Deniz'i olarak görüyorlar. Ondan sıyrılmak için uğraşıyorum.Oyunda doktor beyin eşini oynuyorum ve sosyeteyi temsil ediyorum. Benim için yaşımdan büyük, ters köşe bir karakter oldu. Oyun; anormal diye tanımladığımız kişileri toplumun dışında tutarken, aslında hangimiz normaliz diye soruyor. Aralık'ta kitabım çıkıyor. Çok heyecanlıyım; üç yıl üzerinde çalıştığım bir kitap. 13 farklı kadının öyküsünü yazdım. Kitabın adı, 'Hikayemi Ben Seçtim.' Kadınlar, kadınları önyargılar sebebiyle sevmiyor. Sosyal medyada iyi görünebilirim ama ben de kalp kırıklıkları yaşıyorum.Biz temelinde tiyatro oyuncusuyuz. Tiyatroyu hiç bırakmadım. Dizide de oynarım ama tiyatro beni manevi olarak besleyen bir şey. Artık heyecan duymadığım gün bu işi bırakırım. Almanya'da oynadığım bir filmde; söyleyemedikleri için Gümüş olan soyadımı Silver'e çevirdim, öyle kaldı. Bu nedenle yabancı roller de geliyor. 30 yıl Almanya'da yaşadım. Ana dilim gibi Almanca bilsem de Türkçe oynamaktan keyif alıyorum. Ruhum hiç değişmiyor. Saçlarım bembeyaz ama içinizde mutluluk olduğu sürece dinç ve genç kalırsınız.Oyun için saçlarımı kestirdim. İlk tiyatro oyunum olduğu için heyecanlıyım. Rolüm; saf, insanları kıramayan, çizgisinden çıkmayan bir kız. Çok zorlanmıyorum o nedenle. Hedefimde hep tiyatro vardı ama bu kadar erken olacağını beklemiyordum. Bir oyuncu koçuyla tanıştım. Üniversiteyi bitirdim, formasyon alırken altı ay sonunda oyunculuk için kendimi hazır hissettim. Tarih öğretmenliğinden kesin bir dönüş yaptım.Bir gün Almanya'da yürürken, iki Türk klarnet çalıyordu. Durdum, 'Nasıl yani?' dedim. Başka bir ülkedeyim ve iki Türk, 'Duydum ki Unutmuşsun'u çalıyor. Gözlerim doldu, onları dinledim. En çok ihtiyacımız olan şey özümüz. Eskisi gibi her şeyi kafasına takan bir Simge yok. Ölümü, hastalığı kabul ettim. Bunlar hayatın gerçekleri. Babamı kaybetmekle başladı... O gücü göstermek zorundaydım. Babamın kızı değil oğluyum ben. Maça gidiyorum, hızlı araba kullanıyorum. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Hayatımda kimse yok. Olmadı mı olmuyormuş. Aşk bana daha gelmedi. Evliliğe bakış açım değişti. İki ayrı ev olmalı; arada gidip gelinmeli. İnsanların alana ihtiyacı var. Ayda bir yoga müzikleriyle cilt bakımı yaptırıyorum. Sabahları gül suyu kullanırım. Bir de patates suyu sürüyorum. Lekeleri ve sarılığı yok ediyor.'Farkında mısın?', dört yıl önce yazdığım bir şarkı ama çıkarmak şimdi nasip oldu. Klipte; Ghost filmini canlandırmak istedik. Tepkiler çok iyi. Anneme, babama izlettim, ikisi de ağladı. Sevenlerim de aynı şekilde üzülmüş. Maalesef bir şarkının ömrü üç ay. Hep beklenti durumu var. Zaten tüm dünyada tüketim çılgınlığı yaşanıyor. Rap çılgınlığı da güzel bir şey ama kıymetli eserlerin değeri daha çok bilinse keşke... Dillerde gezmeyen şarkılar, tıklarda uçuyor! Muğla'da bir dizide oynuyordum ve bir şarkım çıkmıştı. Üçdört gün sonra diziden izin alıp üç ülkeye konsere gittik. İsviçre'de çıktım sahneye, herkes bir anda söylemeye başladı. Daha üç gün olmuştu! Şarkılarım 150 milyonlarda değil ama herkes hep bir ağızdan söylüyor. Maç sahada kazanılır. Tekrar oyunculuk yapabilirim. Çok seviyorum oyunculuğu ama müziği de bırakamam. Müzikal de yapabilirim. Geçen gün Simge 'Hadi bir araya gelelim, şarkı yazalım' dedi. Benim yazabilmem için sizden kaçmam lazım. Ben dinginliği ve sakinliği seviyorum. Ailem Urla'da olduğu için bir avantajım var; oraya kaçıp üretebiliyorum.