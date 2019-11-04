‘Can’ın yakışıklılığı oyunculuğunun önüne geçti’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Avşar'a geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kıvanç Tatlıtuğ yetenekli ama Can Yaman'ı yakışıklı buluyorum" açıklaması ve ardından Yaman'ın cevabı hatırlatıldı. Avşar, konu hakkında "Ben Can'ın oyunculuğu ile ilgili bir şey söylemedim. Yakışıklılığının oyunculuğunun önüne geçtiğini söylemek istedim. Zamanında aynı sorunları ben de yaşadım" diye konuştu. Avşar, Yaman'ın "Hülya Avşar'la polemiğe sokulacak günlere geldiysek ne mutlu bana. Ona saygı duyuyorum, o ne diyorsa doğrudur" cevabını ise çok beğendiğini belirterek "Aferin, akıllı çocuk" dedi. Ünlü sanatçı aracına geçeceği sırada ise küçük bir sürprizle karşılaştı. Avşar, kuzeninin oğlunu direksiyonda görmesi ile şoke oldu.