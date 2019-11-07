Haberler > Günaydın Haberleri > Ahmet Kural Baba Parası'nda Kıbrıslı Selim ile gülmekten kırıp geçirecek!

'nda ile gülmekten kırıp geçirecek!

Türk Sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli komedi oyuncularından , yakında vizyona girecek filminde müthiş bir performansa imza attı. Ahmet Kural, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren rolü ile Baba Parası'nda... Ahmet Kural, Baba Parası'nda komik lafları, atletik yapısının yanı sıra, Kıbrıs Türklerinin kendine has şivesini başarıyla canlandırdı. Ahmet Kural Kıbrıslı Selim rolüne hazırlanırken "Kıbrıs'ta şive dersi aldım. Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Espri anlayışlarını inceledim" dedi.

Giriş Tarihi: 7.11.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 10:36
Ahmet Kural Baba Parası'nda Kıbrıslı Selim ile gülmekten kırıp geçirecek!

KIBRISTA'TA ÖZEL DERS ALDIM

, çok merak edilen Kıbrıslı tiplemesi için şu açıklamayı yaptı:

" için günlerce çalıştım. Rol arkadaşım aslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs'ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. Ayrıca Youtube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum."

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Kural Baba Parası'nda Kıbrıslı Selim ile gülmekten kırıp geçirecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN