Can Yaman çılgınlığında son nokta! Can Yaman'ı öpemedi kendini Boğaz'a attı!
Ünü ülke sınırlarını aşan yakışıklı oyuncu Can Yaman çılgınlığı hızla büyüyor. Genç kızların büyük hayranlık duyduğu ünlü oyuncu Can Yaman magazin tarihinde az görülen bir olayın kahramanı oldu. Geçtiğimiz akşam Ortaköy'deki bir mekanda eğlenen Can Yaman'ın yerini öğrenen bir Türk hayranı, soluğu gece kulübünde aldı. Önce oyuncuyla selfie çektirdi, sonra onu öpmek istedi. Can Yaman'ın rahatsız olup yanından uzaklaştığı genç kadın, öfkeden deliye dönüp Boğaz'ın serin sularına atladı!
Giriş Tarihi: 7.11.2019 16:15Güncelleme Tarihi: 7.11.2019 16:17
Can Yaman çılgınlığında son nokta! Yakışıklı oyuncuyu görmek için Bebek'i mesken tutan kadın hayranları, geçtiğimiz akşam ise Yaman'ın eğlendiği mekana baskın yaptı.