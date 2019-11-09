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ve ’den gümbür gümdür geliyor!

Türk Sinemasının son yıllarına damga vuran  - - üçlüsünü altıncı kez bir araya getiren filminin  teaser’ı yayınlandı. 1 Ocak 2020'de vizyona girecek olan Baba Parası filminin teaser’ı sinema salonlarında dönmeye başladı. Baba Parası'nın komedi yüklü teaser’ı filmin gümbür gümbür geldiğinin ilk sinyalini veriyor.

Giriş Tarihi: 9.11.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 16:40
Ahmet Kural ve Murat Cemcir’den Baba Parası gümbür gümdür geliyor!

Yönetmen Selçuk Aydemir'in senaryosunu yazıp yönettiği 'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız', 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı' film ve dizilerinden sonra, yeni komedi filmi Baba Parası'nın teaser'ı sinema salonlarında dönmeye başladı.

Baba Parası filminin teaseri yayınlandı

Başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş'ın yer aldığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstleniyor.

Baba mirası peşine düşen ailenin aksiyon ve komedi yüklü hikayesini konu alan filmin teaser'ı filmin gümbür gümbür geldiğinin ilk sinyalini veriyor.

Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyondaki yerini alacak.

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Ahmet Kural ve Murat Cemcir’den Baba Parası gümbür gümdür geliyor!
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