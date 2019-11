Dededen toruna geçen genler

BUGÜN NELER OLDU

Türk tiyatrosunun unutulmaz ismi merhum sanatçı Nejat Uygur, hem çocukları, hem de torunları tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Uygur'un beş oğlundan üçü tiyatrocu. Süha Uygur yakın zamana kadar İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptı. Kendi tiyatrosu var. Süheyl-Behzat Uygur, zaten turnelerde büyüyüp çok erken yaşta sahne tozu yuttukları için anne babalarının yolundan aktif bir şekilde ilerlemeye devam ediyorlar. Şu an 'Süt Kardeşler'i sahneye koyma hazırlığındalar. Uygur soyadının özelliğinden olsa gerek, şimdi üçüncü nesil de dedelerinin izinden gidiyor. Süheyl Uygur'un kızı Zeynep Uygur, 4 yaşından beri bale yapıyor. Behzat Uygur'un büyük oğlu Behzat Uygur, hem yönetmen, hem müzisyen, küçük oğlu Nejat Uygur da oyuncu. Şimdi bu nesile bir isim daha eklendi. Kemal Uygur'un kızı Desen de tiyatro yapıyor. Hem de Amerika'da. 'Uygurlar'ın Amerika temsilcisi' olan Desen, yedi yıldır New York'ta yaşıyor. 1984 doğumlu Desen, Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda iki yıl eğitim almış. Amcaları Süheyl- Behzat Uygur'un yanı sıra, Ali Poyrazoğlu, Hadi Çaman, Metin Zakoğlu gibi isimlerle çalışmış. 35 yaşındaki Desen, New York'ta Stanislavski metodu üzerine eğitimler alıp kendisini geliştirmiş ve pek çok oyunda ciddi roller üstlenmiş. Desen, en son geçen hafta yeni oyunuyla ayakta alkışlandı. Gabriel Garcia Marquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık' adlı romanından uyarlanan oyunda başrol oynayan Desen, kariyerini bir süre daha ABD'de sürdürmeye devam edecek. Yakın zamanda adını daha fazla duyuracağından eminim.Nesilden nesile taşınan değerlerden bahsederken, Ataşehir'deki Metropol İstanbul'da yer alan Kukla Müzesi'ne değinmek istiyorum. Geleneksel sanatlarımızın en önemli simgelerinden olan Karagöz'ü bu müzede görebilirsiniz. 7'den 70'e herkese hitap eden müzede, gerçek altın malzemeler kullanılarak hazırlanmış Myanmar ipli kuklası, Vietnam'ın nadir bulunan 'su kuklası' ve 'Endonezya gölge kuklaları' görülmesi gerekenler arasında. Altı ay boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek müzeyi çocukların görmesi çok önemli. Çünkü İstanbul Uluslararası Kukla Festivali Genel Koordinatörü İlker Tansı, geleneksel sanatlarımızın çocuklar tarafından bilinmediği için unutulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.