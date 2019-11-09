146 ÜLKEDE 700 MİLYON KİŞİ TARAFINDAN İZLENDİ

Türk dizilerinin yurt dışı reytingi hizmet ve mal ihracatını arttırdı. Türk yapımı diziler Orta Doğu'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Orta Asya'ya, Uzak Doğu ve Güney Amerika'ya kadar pek çok kıtada gösterilirken yaklaşık 146 ülkede 700 milyon kişi tarafından izlendi. Son yıllarda yurt dışında büyük ilgi gören Türk dizileri ihracat edildikleri ülkelerde Türkiye'nin imajına ve ürünlerine katkı sağlayarak hizmet ve mal dış satımının artmasında etkili oldu. Türk dizilerinin büyük bir kısmının yayınlandığı Latin Amerika ve Karayip ülkelerinden Venezuela, Brezilya, Peru, Paraguay, Dominik Cumhuriyeti, Arjantin, Uruguay ve Şili'ye mal ihracatında son 3 yılda istikrarlı bir artış yakalandı. 2016 ve 2018 yılları kıyaslandığında Venezuela'ya ihracat %572, Dominik Cumhuriyeti'ne %155, Paraguay'a %105, Peru'ya %88, Şili'ye %78 oranında arttı.

İhracata 'Türk dizisi' dopingi! 146 ülkede 700 milyon kişi Türk dizisi izliyor!