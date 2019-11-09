Kral dairesinde hazırlandılar

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BUGÜN NELER OLDU

akşam düzenlenen 24'üncü Magazin Gazetecileri Derneği Altın Objektif Ödülleri'ne aldığı altı ödülle damga vuran 'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncuları, gecede başarılarıyla olduğu kadar şıklıklıklarıyla da çok konuşuldu. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleşen gecenin en şık ekibi olarak göz kamaştıran 'Bir Zamanlar Çukurova' oyuncuları, törene MGD yönetiminin onur konuğu olarak otelin kral dairesinde hazırlandı. Düzenlenen kokteylde objektiflere bol bol poz veren oyuncular, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi gördü.