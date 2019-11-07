Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix'in sponsorluğunda düzenlenen törene, altısı dizi olmak üzere 16 ödülle Turkuvaz Medya damga vurdu. Gecede atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' Yılın En İyi Dizisi ödülüne layık görüldü. Dizide rol alan Vahide Perçin En İyi Kadın Oyuncu, Kerem Alışık En İyi Erkek Oyuncu, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş ise Yılın Oyuncuları seçildi. Bir diğer atv dizisi 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü de En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.