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  • Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! gecesinde ödül yağdı

Töreni'ne damga vurdu. Alanlarının maestrosu konumundaki , A Haber, A Para ve , gecede tam 16 ödüle layık görüldü. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri, önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel'de sahiplerini buldu. Törene; dizileri, haberleri, programları ve gazeteleriyle medyaya yön veren Turkuvaz Grubu damga vurdu. Gecede ATV Yılın En İyi Dizisi ve En İyi Oyuncuları kategorilerinde 7, A Haber Yılın Haber Erkek Spikeri dalında, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in A Para'da sunduğu GÜNAYDIN ise Yılın Hafta Sonu Sohbet Programı dalında ödül aldı. Magazin dünyasının zirve noktası GÜNAYDIN ise tam 5 ödül kazandı. Takvim gazetesi de 2 ödüle layık görüldü. Turkuvaz Grubu, toplam 16 ödülle farkını ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 07.11.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:33
Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Derneği'nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri, 24'üncü kez sahiplerini buldu. CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da Başkanı Okan Sarıkaya ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki geceyi Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin sundu.

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda ve Netflix'in sponsorluğunda düzenlenen törene, altısı dizi olmak üzere 16 ödülle Turkuvaz Medya damga vurdu. Gecede 'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' Yılın En İyi Dizisi ödülüne layık görüldü. Dizide rol alan Vahide Perçin En İyi Kadın Oyuncu, Kerem Alışık En İyi Erkek Oyuncu, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş ise Yılın Oyuncuları seçildi. Bir diğer atv dizisi 'Hercai'de rol alan Akın Akınözü de En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

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Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

A Para'da yayınlanan, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu ' '; Yılın Hafta Sonu Sohbet Programı kategorisinde ödüle layık görüldü. A Haber spikeri Salih Nayman ise Yılın Haber Spikeri Erkek dalında ödül aldı. Takvim gazetesinden Doğan Savaş'a fotoğraf dalında ödül verildi. Aydın Hamza ise Basın Meslek Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

'ÇUKUROVA' ÇIKARMA YAPTI
Gecede en son açıklanan kategori 'Yılın En İyi TV Dizisi'ydi. Ödül, 'nin çok sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'ya verildi. Ödülün açıklanmasının ardından dizi ekibi kalabalık bir kadroyla sahnedeki yerini alarak gecenin finaline damga vurdu. Törene özel olarak hazırlanan oyuncular şıklıklarıyla da dikkat çekti. Hilal Altınbilek ve Sibel Taşçıoğlu, Stil Atölye imzalı kıyafetleri ve Hande Kunaçav imzalı mücevherleriyle göz kamaştırdı.

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

'Hercai'de rol alan Akın Akınözü, En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu ödülünü aldı

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Salih Nayman, En İyi Haber Spikeri seçildi

Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

Yayın Yönetmeni Sinan Özendincik, Funda Karayel'le birlikte sundukları 'Günaydın ' programıyla ödüle layık görüldü

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