Yılın en iyileri Turkuvaz’da! MGD gecesinde ödül yağdı

MGD Altın Objektif Ödül Töreni'ne TURKUVAZ GRUBU damga vurdu. Alanlarının maestrosu konumundaki ATV, A Haber, A Para ve GÜNAYDIN, gecede tam 16 ödüle layık görüldü. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği 24. Altın Objektif Ödülleri, önceki akşam CVK Park Bosphorus Hotel'de sahiplerini buldu. Törene; dizileri, haberleri, programları ve gazeteleriyle medyaya yön veren Turkuvaz Grubu damga vurdu. Gecede ATV Yılın En İyi Dizisi ve En İyi Oyuncuları kategorilerinde 7, A Haber Yılın Haber Erkek Spikeri dalında, Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in A Para'da sunduğu GÜNAYDIN Hafta Sonu ise Yılın Hafta Sonu Sohbet Programı dalında ödül aldı. Magazin dünyasının zirve noktası GÜNAYDIN ise tam 5 ödül kazandı. Takvim gazetesi de 2 ödüle layık görüldü. Turkuvaz Grubu, toplam 16 ödülle farkını ortaya koydu.