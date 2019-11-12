Beyaz’ın Almanya çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Beyazıt Öztürk, Nisan'da başlattığı 'Beyaz Show Avrupa Turnesi'nin ikinci ayağını Almanya'nın Essen ve Ludwisburg şehirlerinde gerçekleştirdi. Bülent Serttaş, Ziynet Sali, Oğuzhan Koç, İvana Sert ve İbrahim Büyükak'ın eşlik ettiği Beyaz, gurbetçi vatandaşlarımıza eğlence dolu dakikalar yaşattı. Çiçeği burnunda evli Ziynet Sali'ye, eşi Erkan Erzurumlu da sahnede eşlik etti. Evlenme teklifini nasıl aldığını seyircilerle paylaşan Sali ve eşinin sahne performansları romantik anlar yaşattı. Almanya'da yeşil sahalarda bizi gururla temsil eden Türk Milli Takımı'nın genç yıldızlarından Kaan Ayhan, şovun sürprizlerden biriydi. Ayhan, seyircilere imzalı futbol topu, Beyazıt Öztürk'e de imzalı milli takım forması hediye etti.BEYAZ'A Avrupa turnesinde annesi Nurten Öztürk de eşlik etti. Ünlü şovmen, turnenin ikinci durağı olan Ludwisburg'ta annesini de sahneye davet etti.