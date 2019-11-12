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yıllar sonra itiraf etti! Nilgün Belgün: Evli bir yapımcının tacizine uğradım

, "Hayatla Geçinmeyi Öğrendim" isimli kitabında yıllar önce yaşadığı tacizi itiraf etti. Nilgün Belgün, gazeteci İpek Durkal'ın kaleme aldığı kitapta "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen 'Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi' dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım."

Giriş Tarihi: 12.11.2019 12:18 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 12:23
Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Nilgün Belgün: Evli bir yapımcının tacizine uğradım

Oyuncu , evli bir yapımcının tacize ses çıkardığı için işinden kovulduğunu yeni kitabı Hayatla Geçinmeyi Seçtim'de anlattı.
"SÖZLÜ TACİZE SİNİRLENİP TERSLEDİM"
Nilgün Belgün, gazeteci İpek Durkal'ın kaleme aldığı kitapta "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim. Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen 'Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi' dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım."

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Nilgün Belgün yıllar sonra itiraf etti! Nilgün Belgün: Evli bir yapımcının tacizine uğradım
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