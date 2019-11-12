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Son Dakika Haberi: 'den kötü haber omuriliğinden sıvı alınacak

Ünlü şovmen , bugün ameliyat olacak. Beyin damarlarında tıkanıklık olduğu için tedavi altına alınan Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak. Kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta iki kere hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil, bugün ameliyat olacak.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2019 15:18
Son Dakika Haberi: Mehmet Ali Erbil'den kötü haber omuriliğinden sıvı alınacak

Kaçış sendromu nüksettiği için 235 gün yoğun bakımda yatan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta iki kere hastaneye kaldırıldı. Beyin damarları tıkanan Erbil, bugün ameliyat olacak.

OMURİLİĞİNDEN SIVI ALINACAK

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Ünlü şovmen bugün omurilik ameliyatı olacak. Apar topar ameliyat olmasına karar verilen Erbil'in omuriliğinden sıvı alınacak. Mehmet Ali Erbil'e bu zorlu sürecinde abisi Mustafa Erbil ile yakın dostları Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik ediyor.

BİR HAFTADA İKİ KEZ HASTANELİK OLMUŞTU
Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmış, tedavisi bittikten sonra da taburcu edilmişti. Önceki gün de iki beyin damarından tıkanıklık olduğu öğrenilen Erbil, yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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Son Dakika Haberi: Mehmet Ali Erbil'den kötü haber omuriliğinden sıvı alınacak
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