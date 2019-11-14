Çağatay Ulusoy 100 kiloyu gördü! Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırtmıştı... Çağatay Ulusoy'un neden kilo aldığı ortaya çıktı!

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy bir süredir ekranlardan uzaktı. Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Çağatay Ulusoy'un aldığı kilolar gündeme bomba gibi düşmüştü. Çağatay Ulusoy'un neredeyse tanınmaz halde olması ve aldığı kilolar hayranlarını şoke etti. Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini de başrol oyunculuğunu da kendi üstleneceği yeni sinema filmi için keşif yaparken görüntülendi. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni halini beğenmeyen hayranları, "Bir an önce kilo vermelisin." yorumunda bulunmuştu. Çağatay Ulusoy kaç kilo aldı?, Çağatay Ulusoy neden kilo aldı? soruları sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşin aslı 2. sayfa programında ortaya çıktı. Bakın Çağatay Ulusoy neden kilo aldı!
Giriş Tarihi: 14.11.2019 10:42Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 10:57