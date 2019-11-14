‘Çocuklarımızla film çekmeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Altı aylık hamile olan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, rol aldıkları Zen Pırlanta'nın reklam filminin tanıtıldığı geceye katıldı. İkili, çocuklarıyla birlikte reklamda yer alıp almayacaklarıyla ilgili soruya "Onları iş ortamına sokmayız" diye yanıt verdi. Bebekleri için bir isim netleştirmediklerini söyleyen karı-koca, "Sade bir isim düşünüyoruz" dedi. Hamileliğin ilk aylarında ekşi yiyeceklere aşerdiğini belirten Korel, büyük oğlunun erkek kardeşi olacağı için mutlu olduğunu belirtti. Davete iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri de katıldı.