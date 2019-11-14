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Lunapark sahnesinde çocukluklarına döndüler

Giriş Tarihi: 14.11.2019
Lunapark sahnesinde çocukluklarına döndüler
13 Aralık'ta vizyona girecek olan, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın'ın kadın oyuncuları çekimlerde bol bol eğlendi. Filmde rol alan Ceren Benderlioğlu, Sevil Akı ve Sevinç Kıranlı; filmdeki lunapark sahnesinde çocukluklarına döndü. 'Aman Reis Duymasın'da 'Ömür Façalı'ya hayat veren Benderlioğlu, "Ailem çok sık lunaparka götürürdü beni. Biraz hareketli bir çocuktum ve oyalanmam gerekiyordu. Yükseklik korkum olmadığı için çekimlerde korkmadım ama sabaha karşı üşüdüm" dedi. Filmin 'Emine Abla'sı Sevil Akı şöyle konuştu: "İzmit'te büyüdüm. Her sene Sanayi ve Eğlence Fuarı olurdu. En büyük eğlencemiz lunaparktı. Dönme dolap hem tedirgin edici hem de eğlenceliydi, yine aynı duyguyu yaşadım." Filmin 'Hatice'si ise çekimlerde korktuğunu söyleyerek, "Ben adrenalin seven biri değilim" dedi.
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Lunapark sahnesinde çocukluklarına döndüler
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