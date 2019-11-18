Burun kıran komşuya 10 ay hapis

BUGÜN NELER OLDU

KıvançTatlıtuğ ve Necati Şaşmaz'a yaptığı dublajlarla tanınan seslendirme sanatçısı Umut Tabak'ın komşusuyla yaşadığı kavga mahkemeye taşınmıştı. Oturduğu sitenin otoparkından motosikletiyle çıkarken yayalara yol veren Tabak, bu sırada sürekli korna çalıp kendisini taciz eden komşusuyla tartıştı.Aracıkullanan Ayşe G.'nin yanındaki kardeşi Ergun T., 'Daha saygılı olun' diyerek kendilerini uyaran Tabak'ın burnunu kırdı. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Hakim karşısına çıkan Ergun T., Tabak'ın burnuna yumruk attığını kabul etti. Ergun T, kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Tabak ise hakaret suçundan bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.