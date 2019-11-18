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Burun kıran komşuya 10 ay hapis

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 18.11.2019
Burun kıran komşuya 10 ay hapis
OTOPARKTA KAVGA ÇIKTI
Kıvanç Tatlıtuğ ve Necati Şaşmaz'a yaptığı dublajlarla tanınan seslendirme sanatçısı Umut Tabak'ın komşusuyla yaşadığı kavga mahkemeye taşınmıştı. Oturduğu sitenin otoparkından motosikletiyle çıkarken yayalara yol veren Tabak, bu sırada sürekli korna çalıp kendisini taciz eden komşusuyla tartıştı.

TABAK'A DA PARA CEZASI VERİLDİ
Aracı kullanan Ayşe G.'nin yanındaki kardeşi Ergun T., 'Daha saygılı olun' diyerek kendilerini uyaran Tabak'ın burnunu kırdı. İki taraf da birbirlerinden şikayetçi oldu. Hakim karşısına çıkan Ergun T., Tabak'ın burnuna yumruk attığını kabul etti. Ergun T, kasten yaralama suçundan 10 ay hapis cezası aldı. Tabak ise hakaret suçundan bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.
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Burun kıran komşuya 10 ay hapis
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