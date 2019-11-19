Kerem Alışık’tan Türkan Şoray’a karşılaşma şiiri

Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Fekeli' karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Kerem Alışık; usta oyuncu Türkan Şoray ile yıllar sonra buluşunca ona bir şiir yazdı. Dizinin Adana'da çekilmesi nedeniyle bir süredir şehirde bulunan Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda aile dostları olan Türkan Şoray'la karşılaştı. Çok duygulanan Alışık, Yeşilçam'ın Sultan'ına şiir yazdı.

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Ünlü oyuncu, Şoray ile çektirdiği hatıra fotoğrafını, övgülerle yüklü 'Türkan Abla' şiiriyle birlikte sosyal medyada paylaştı.



Türkan Abla

Gözleri kaç Yeşilçam eder

Dudakları kaç karanfil

Gülüşünde ne heykeller devrilir

Adana'da karşılaştık, bir çay içimi sohbet ettik.

Gökyüzü bakışındaydı

Ben de baktım...

Baktığım yerde o gece gözleri, gözlerimde gökyüzü vardı...

Bütün sabahlar için iki bilet aldım

Gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden