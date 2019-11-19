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’tan ’a karşılaşma şiiri

ÖZLEM AVCI ÖZLEM AVCI Günaydın
Giriş Tarihi: 19.11.2019
Kerem Alışık’tan Türkan Şoray’a karşılaşma şiiri

Atv ekranlarının fenomen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı 'Fekeli' karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Kerem Alışık; usta oyuncu Türkan Şoray ile yıllar sonra buluşunca ona bir şiir yazdı. Dizinin Adana'da çekilmesi nedeniyle bir süredir şehirde bulunan Kerem Alışık, geçtiğimiz günlerde aynı zamanda aile dostları olan Türkan Şoray'la karşılaştı. Çok duygulanan Alışık, Yeşilçam'ın Sultan'ına şiir yazdı.

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Ünlü oyuncu, Şoray ile çektirdiği hatıra fotoğrafını, övgülerle yüklü 'Türkan Abla' şiiriyle birlikte sosyal medyada paylaştı.

Türkan Abla
Gözleri kaç Yeşilçam eder
Dudakları kaç karanfil
Gülüşünde ne heykeller devrilir
Adana'da karşılaştık, bir çay içimi sohbet ettik.
Gökyüzü bakışındaydı
Ben de baktım...
Baktığım yerde o gece gözleri, gözlerimde gökyüzü vardı...
Bütün sabahlar için iki bilet aldım
Gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden

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Kerem Alışık’tan Türkan Şoray’a karşılaşma şiiri
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