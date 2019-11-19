‘Ruhum eskimiyor yaşla bir savaşım yok’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüoyuncu Selçuk Yöntem, geçtiğimiz günlerde Kozyatağı Hilton'un içinde yer alan Al SharQ'da yemek yerken görüntülendi. 'Benim Adım Feuerbach' oyunuyla tiyatro sahnelerinde olan Yöntem, "Yaşlanmaktan korkuyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Yaş kavramını saymıyor ve inanmıyorum. Evet, organizmamız maalesef gittikçe eskiyor ama beynin ve ruhun eskimemesi önemli. Bende eskimiyor. Yaşla bir savaşım yok. Aynaya baktığımda 'Vay ne karizmatik adamım' demiyorum. Ama söylendiğinde hoşuma da gitmiyor değil."