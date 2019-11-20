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Oyuncu ’a savcılıktan kötü haber

Oyuncu boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu. Oktay şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay'ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkındaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 20.11.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 10:05
Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber

Boşanma aşamasında olduğu eşi hakkındaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Oyuncu , Merve Oktay hakkında devam eden boşanma davalarındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

'GİZLİLİĞİN İHLALİ'

Oyuncu Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu. Oktay şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay'ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber
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