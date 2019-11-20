Oyuncu Berk Oktay’a savcılıktan kötü haber

Boşanma aşamasında olduğu eşi hakkındaki şikayeti takipsizlikle sonuçlandı. Oyuncu Berk Oktay, Merve Oktay hakkında devam eden boşanma davalarındaki gizlilik kararını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi.

'GİZLİLİĞİN İHLALİ'

Oyuncu Berk Oktay boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi olmuştu. Oktay şikayet dilekçesinde, Merve Oktay ile boşanma davalarının devam ettiğini, söz konusu dosyada mahkeme tarafından gizlilik kararı verildiğini ancak Merve Oktay'ın 17 Şubat 2019 tarihinde bir gazeteye röportaj vererek gizlilik kararını ihlal ettiğini belirtmişti. Merve Oktay hakkında 'gizliliğin ihlali' suçundan soruşturma başlatılmıştı.