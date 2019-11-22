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Çocuklar ve kadınlar için ‘’yi söylediler

Giriş Tarihi: 22.11.2019
Çocuklar ve kadınlar için ‘Ünzile’yi söylediler
'HER Ses' girişimi, 'Dünya Çocuk Hakları Günü'nde; kadın ve çocuk haklarına dikkat çekmek için sosyal medya üzerinden hayata geçirildi. Projenin ilk ayağında; Reynmen, Reyhan Karaca, Ege Aydan, Murat Onuk, Cemre Baysel, Volkan Keskin ve Alican Aytekin gibi fenomen, oyuncu ve müzisyenle farklı meslek gruplarından 20 katılımcı 'Ünzile' şarkısını söyledi. İlk klipte katılımcılar gözlerine bağladıkları siyah bantlar aracılığıyla karanlıktan aydınlığa geçiş temasına vurgu yaparak kadınların ve çocukların ne kadar önemli olduğunun mesajını verdi.
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Çocuklar ve kadınlar için ‘Ünzile’yi söylediler
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