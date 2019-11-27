‘Onur’a dava açacağım!’

BUGÜN NELER OLDU

ONUR Ünlü'nün geçen ay başladığı 'Hayatta tek mantıklı şey standup yapmakmış gibi geliyor' adındaki stand up gösterilerinin galası önceki akşam Uniq Box'da yapıldı. Galaya Hazar Ergüçlü, Furkan Andıç, Miray Daner, Olgun Toker, Ece Çeşmioğlu, Öznur Serçeler, Serhat Kılıç, Oğulcan Engin ve Ertan Saban gibi birçok oyuncu katıldı. Ünlü'nün sevgilisi Hazar Ergüçlü, "Onur heyecanlandıkça ben de heyecanlanıyorum. Maalesef beni de anlatıyor sahnede. Telif hakkımı vermeyeceğim. Dava açacağım ona. Şaka bir yana, benden bahsettiğinden haberim yoktu gösterisinde. Çok mutlu oldum. Onore eden, iyi hissettiren bir durum bu" diye konuştu.