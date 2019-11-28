Oğuzhan Koç’tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin arkadaşı Demet Özdemir’i sildi!

Demet Özdemir'in adının Oğuzhan Koç'la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Önceki gece Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti. Mekan çıkışı birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla yollarına devam etmişlerdi.

YARI YOLDA BİRLEŞTİLER

Ayrı araçlarla çıkış yapan ikiliden Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına binmiş ve birlikte Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne gitmişlerdi.