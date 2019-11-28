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’tan ayrılan arkadaşı ’i sildi!

Üç buçuk yıllık sevgilisi 'den ayrılan ve , bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in bu görüntüler sonrası aşk yaşadığı haberleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk haberlerinin çıkmasının ardından genç oyuncu yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Demet Özdemir’in adının Oğuzhan Koç’la aşk iddialarına karışmasının ardından Yağmur Tanrısevsin, Özdemir’i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 11:03
Oğuzhan Koç’tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin arkadaşı Demet Özdemir’i sildi!

'in adının 'la aşk iddialarına karışmasının ardından , Özdemir'i sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. Önceki gece Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Emirgan'da bir mekanda samimi şekilde eğlenmişti. Mekan çıkışı birlikte görüntülenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, ayrı ayrı araçlarla yollarına devam etmişlerdi.

YARI YOLDA BİRLEŞTİLER

Ayrı araçlarla çıkış yapan ikiliden Demet Özdemir, yolda taksiden inip Oğuzhan Koç'un aracına binmiş ve birlikte Beykoz'daki Acarkent Sitesi'ne gitmişlerdi.

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Oğuzhan Koç’tan ayrılan Yağmur Tanrısevsin arkadaşı Demet Özdemir’i sildi!
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