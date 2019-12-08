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‘Nazım’la çok dertleştim onu anlamaya çalıştım’

Giriş Tarihi: 8.12.2019
‘Nazım’la çok dertleştim onu anlamaya çalıştım’
Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar'da Yetkin Dikinciler'i ağırladı. Programda zorla okuduğu fen lisesinden mezun olup İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazandığını belirten Dikinciler, fakültedeyken bir panoda Yıldız Kenter'in ders vereceğini okuduğunu ve gitmeye karar verdiğini söyledi. Dikinciler, "İyi ki hocam beni yönlendirmiş" diyerek Edebiyat Fakültesi'ni bırakıp Mimar Sinan Üniversitesi'nde Müşfik Kenter'in öğrencisi olduğu yıllara değindi. Programda Koçyiğit, Dikinciler'e "Mavi Gözlü Dev'de bir rolde oynadın, bize 'Nazım Hikmet hayatta mı?' dedirttin" diye övgü dolu sözler söyledi. Dikinciler ise filmin hazırlık sürecini anlatarak "Nazım Hikmet'le çok dertleştim, ona benzemekten öte onu anlamaya çalıştım" dedi.
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‘Nazım’la çok dertleştim onu anlamaya çalıştım’
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