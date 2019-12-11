9 ayı işe 3 ayı çocuklarımıza ayırıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz günlerde Akmerkez'de bir bankadan çıkarken görüntülendi. Muhabirleri karşısında görünce şaşıran Düvenci, ayaküstü soruları cevapladı. Tiyatro oyununun devam ettiğini belirten Düvenci, eşi Bülent Şakrak'la yoğun iş tempolarından dolayı çocuklarına nasıl vakit ayırdığını da anlattı: "Hayat zor, para kazanmamız lazım. Yılın dokuz ayını çalışıp üç ayını çocuklara ayırmaya çalışıyoruz. Ağustos böceği ile karıncanın hikayesi gibi bizimkisi." Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan yakın arkadaşı Hazal Kaya'yı ziyaret ettiğini belirten Düvenci, "Biliyorsunuz Hazal bizim kız kardeşimiz gibi, doğumhaneye girerken bile yanındaydım. Onun adına çok mutluyuz. Bizim için önemli olan onların mutluluğu."