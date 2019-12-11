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‘Hafızamı sildirdim’ Ünlüler dünyasında yeni trend…

Kızı Arya’nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren , TMS adlı teknikle hafızasını sildirdi. Hindistan, “Her şeyi unuttum diyemem ama artık kötü anıları düşünüp öfkelenmiyorum” dedi

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ Günaydın
Giriş Tarihi: 11.12.2019 08:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 08:32
Ceren Hindistan ‘Hafızamı sildirdim’ Ünlüler dünyasında yeni trend…

ÜZÜLMEMEK İÇİN...
Ünlüler dünyasında yeni trend, hafıza sildirmek... Sıkıntılarını ve kötü anılarını unutmak isteyenler, hafıza silme yöntemine başvuruyor. Oyuncu da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.

'TAVSİYE ETMİYORUM'
Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."

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Ceren Hindistan ‘Hafızamı sildirdim’ Ünlüler dünyasında yeni trend…
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