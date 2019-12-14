Her şey para kazanmak için

BUGÜN NELER OLDU

'Çıplak Vatandaşlar', en merak ettiğim oyunlardan biriydi. Cansel Elçin, Dilşad Çelebi, Reha Özcan, Suna Yıldızoğlu, Bedir Bedir gibi yıldız isimlerden oluşan kadrosuyla dikkat çeken oyunu önceki hafta Duru Ataşehir Sahnesi'nde izledim. Simon Beaufoy'un yazdığı, dilimize Şükran Yücel'in çevirdiği, ülkemizde de 'Anadan Doğma' ismiyle daha önce vizyona giren komedi filmi 'Full Monty'nin tiyatro uyarlaması olan 'Çıplak Vatandaşlar', sezonun en eğlenceli şovlarından biri. Şov diyorum çünkü hem oyuncular, hem de izleyenler eğleniyor. İsşiz kalan çelik fabrikası çalışanlarının, içinde bulundukları durumdan kurtulma hikayesi olarak özetlenen oyun; serseri ruhlu sorumsuz bir babanın oğlunun velayetini kaybetmemek için para bulmaya çalışması macerası... Başta biraz tempo sorunu yaşayan oyun; geçim sıkıntısı çeken, kart borçlarını ödeyemeyen, eşleriyle sorunları ayyuka çıkan bir grubun, bir geceliğine striptiz yaparak hayatlarını düzene sokmaya karar verdikleri andan itibaren ivme kazanıyor. Seyircinin 'Acaba soyunacaklar mı?' diye sorduğu oyun, sürpriz finaliyle büyük bir tatmin yaşatıyor.Dramatik alt yapıya sahip trajik oyunun bu kadar eğlenceli bir şova dönüşmesinde yönetmen Laçin Ceylan'ın katkısı yadsınamaz. Hikayenin başrolü olan altı erkeği idare etmesi ve kalabalık kadroda oyunculara alan açan rejisiyle takdiri hak ediyor Ceylan. 'Çıplak Vatandaşlar'da Cansel Elçin doğal oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Reha Özcan ve Bedir Bedir, her oyunda olduğu gibi fark yaratıyor. İlk defa izlediğim ekibin kilolusu Alican Altun, formunu korumak için Haziran'dan beri muz ve yumurtayla beslenen ekibin en kaslısı Sedat Mert, gelecek vâdeden genç oyuncu Yusuf Vardar da oldukça başarılı. Şirin Dağtekin imzalı sahne tasarımı ile Emir Ersoy'un Nejat Dimili ile birlikte yaptığı müzikler de oyuna değer katıyor. Demirlerle, vinçlerle uğraşan maço adamların, para kazanmak uğruna feminen bir işe yönelmesi, kadın ve erkek rollerinin evrilmesiyle ortaya çıkan tezat, komedi unsurunun ana öğesini teşkil ediyor. Karakterlerin müthiş bir özgüvenle bu işe kalkışması seyirciyi de coşturuyor. Ortaya da seyir zevki yüksek bir oyun çıkıyor. Sahne tasarımıyla, müziğiyle, kadrosuyla, sezonun en iddialı, en eğlenceli işini kaçırmayın.