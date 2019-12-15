Murat Cemcir Baba Parası'nda 30 yıl yaşlandı!

1 Ocak'ta vizyona girecek olan Baba Parası filminde iki farklı rolle izleyicinin karşısına çıkacak Murat Cemcir hayranlarını şaşırtacak. Baba Parası filminde hem 'yaşlı ve zengin baba'yı, hem de onun mirasının peşine düşen oğlunu canlandıracak olan Murat Cemcir makyajla 30 yıl yaşlandırıldı.
Giriş Tarihi: 15.12.2019 11:22Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 11:47
Murat Cemcir, 1 Ocak'ta vizyona girecek olan Baba Parası filminde iki farklı rolle izleyicinin karşısına çıkacak. Cemcir; filmde hem 'yaşlı ve zengin baba'yı, hem de onun mirasının peşine düşen oğlunu canlandıracak.