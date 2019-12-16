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ile ’in oğulları Karan bebeğin giydiği tulum…

Güzel oyuncu ve , geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen oğulları Karan bebeği, 8 aydır basından köşe bucak saklıyordu. Daha önce minik Karan’ın elini paylaşan çift kural bozarak sevenlerine sürpriz yaptı. Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen, oğlu Karan ile ilk paylaşımını yaptı. Evcen'in Karan ile yaptığı paylaşım, Instagram sayfasında en çok beğeni alan fotoğraf oldu. Evcen'in, oğluyla evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi. Karizma, modaya yön verdi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın giydiği tulumun stokları kısa sürede tükendi. Astronot kıyafeti görünümlü tulum giyen Karan bebek, bir anda modaya yön verdi. Herkes, Evcen'in oğluna giydirdiği tulumun markasını ve fiyatını merak etti. İşte merak edenler için Karan bebeğin giydiği tulumun fiyatı…

Giriş Tarihi: 16.12.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 16:24
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan bebeğin giydiği tulum…

Karizma, modaya yön verdi! ve 'in oğlu Karan'ın giydiği tulumun stokları kısa sürede tükendi. Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı ise sosyete pazarlarında satışa girdi. Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sekiz aylık oğulları Karan'ın yüzünü önceki gün ilk kez gösterdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in, oğluyla evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi.

HEM ÇOK KARİZMA HEM DE ÇOK MODALAR

Takvim'in haberine göre; Astronot kıyafeti görünümlü tulum giyen Karan bebek, bir anda modaya yön verdi... Herkes, Evcen'in oğluna giydirdiği, ünlü bir markaya ait tulumu almak için sıraya girdi. 139 lira değerindeki tulumun kısa sürede stokları tükendi.

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan bebeğin giydiği tulum…
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