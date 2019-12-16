Fahriye Evcen ile Burak Özçivit’in oğulları Karan bebeğin giydiği tulum…

Karizma, modaya yön verdi! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oğlu Karan'ın giydiği tulumun stokları kısa sürede tükendi. Kıvanç Tatlıtuğ'un kazağı ise sosyete pazarlarında satışa girdi. Oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, sekiz aylık oğulları Karan'ın yüzünü önceki gün ilk kez gösterdi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in, oğluyla evlerindeki kanepede çektirdikleri fotoğraflara, 2 milyondan fazla beğeni geldi.

HEM ÇOK KARİZMA HEM DE ÇOK MODALAR

Takvim'in haberine göre; Astronot kıyafeti görünümlü tulum giyen Karan bebek, bir anda modaya yön verdi... Herkes, Evcen'in oğluna giydirdiği, ünlü bir markaya ait tulumu almak için sıraya girdi. 139 lira değerindeki tulumun kısa sürede stokları tükendi.