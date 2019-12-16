Naz Elmas ile Erol Özmandıracı evlendi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızının mutlu günü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Naz Elmas, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle iş insanı Erol Özmandıracı ile evlendi. 550 kişinin katıldığı düğün törende çiftin şahitliğini ise Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

'ÇOK HEYECANLI VE ÇOK MUTLUYUZ FİLM GİBİ'

Hürriyet'in haberine göre; Spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı düğün töreninde Naz Elmas Vakko gelinlik, Erol Özmandıracı ise Ferruh Karakaşlı imzalı damatlık giydi. Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom'luluğumuz. Erol'u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.