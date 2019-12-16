‘Rap’in suyu çıkacak tekrar pop başlayacak’

BUGÜN NELER OLDU

Yanar isimli yeni şarkısıyla adından söz ettiren Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera, 'Günaydın Hafta Sonu'nda samimi açıklamalar yaptı: Yeni şarkımın klibinde haykıran, kendisini ezdirmeyen birini oynadım. Hafif arabesk, hafif pop türünde bir şarkı. Bu son şarkımda sesimi ortaya çıkardım. Ozan Doğulu, Türkiye'nin en iyi müzisyenlerinden biri. O yüzden 1-0 önde başladım.İlk işim spor spikerliğiydi. Spora da ilgim vardı, deli gibi futbol takip ederdim. Bir gün babamın arkadaşı aradı ve 'Gel işe başla' dedi, iki ay diksiyon dersine gittim." Geçtiğimiz aylarda 'Kurtlar sofrasına düştüm' dedim. Gerçekten yüzüne iyi olup arkadan iş çeviren isimler var. Çoğu tıklanma konusunda hile yapıyor. Sanatçılar güzel, uzun boylu olunca 'Sesiyle oynanmıştır' diyorlar. Benim güzelliğime değil sesime odaklansınlar. Geçtiğimiz aylarda ufak bir trafik kazası geçirmiştik, Ozan'ın dinlenmesi gerekiyordu. Ona kelle paça kaynattım. Müzik dünyası karışık, popçular bile rap yapıyor. Rap'in de suyu çıkacak, sonra yine pop başlayacak. Eskiden kliplere çok para harcanırdı, şimdi bütçeler düştü. Bir fenomen şarkı yapıyor milyon oluyor ama biz bu değeri görmüyoruz. Hande Yener'in "Pop bitti" sözlerine katılıyorum. Gülşen bile yapmıyorsa, demek ki sıkıntı var. Yapımcılar tıklamaların peşinde, genel olarak ticari düşünüyor.Rol aldığım 'Kırkyalan' filmi eski Türk sineması tadında bir iş oldu. Çekim yaptığımız Trakya halkı çok iyi, sette de bize yardımcı oldular. Bazı sahneler sonrası teyzeler beni yakaladı, "Dur gitme" diye. Ben de "Teyzeciğim set bitti" diyordum. Birçok insan ekmek yedi filmden. Ben ilk ödülümü dram üzerine oynadığım bir rolden aldım. Mizahı hakkıyla yapan insanlar, dramı daha iyi oynar. Bir insanın acısı ne kadar fazlaysa, mizahı o kadar kuvvetlidir. Ben basit karakter oyuncusuyum. Kıymetim ölünce bilinecek. Lüks merakım hiç yok. Hâlâ Anadol marka arabaya biniyorum. Bizim hep eski arabamız vardı, büyüdüm yine eski arabamız var. Trafiğe çıktığım zaman arabaya bakanlar kaza yapıyor. Bazı şeyleri kendim yapmayı severim, ahşap maket merakım var.Yenialbümünü çıkaran Murat Dalkılıç, 'yeni projeleriyle ilgili açıklamalar yaptı: Tarih öncesi çağlar, çocukluktan beri ilgimi çekiyor. Araştırma yaparken afeta kelimesi dikkatimi çekti. Arapça'dan gelen; yaşam veren anlamına geliyormuş. Çocuğum olsa Afeta koyarım ismini. Animasyon şirketim var. Sektör dünyada çok ileride ama ülkemizde geride. 'Avatar', 'Star Wars' gibi filmlerde, Marvel gibi şirketlerde Türklerin imzası çok. Ama bu sektörde para kazanmadan iki yıl dayanmak zorundasın. Çizgi roman da yapıyorum. Fransa bu konuda iyi, oradaki 10 yapımcıya e-mail attım, kimse dönmedi. Aylar sonra 10'u birden döndü. Bunu ilk kez açıklıyorum; yakında üç dilde yayınlanacak olan bir iş yapacağız. Bu, sevgilim Hande'nin (Erçel) fikri. O çok iyi resim yapıyor zaten. Karakterin adı 'Dollyphant'. Türkiye'den bütün dünyaya yayılacak. Müzik piyasası değişim içinde. Yeni tarzlara açık olmaya başladık ama şu an yapılanı rap zannediyoruz. Gerçek rap bu değil. Türkiye'de gerçek rap'i Ceza ve Sagopa yapıyor. Yeni çıkan bir şarkıcı olsam rap yapardım.'İlahi Kader' isimli şarkısı ile adından söz ettiren, İran yapımı 'Motrep' adında bir filmde oynayan Ayşegül Coşkun, şunları söyledi: Yeni şarkım, bir filmde ortaya çıktı. İran'dan bir teklif geldi. Farsça konuşabilen, müzikle uğraşan bir Türk oyuncu istiyorlardı. Kliplerimi izlemişler. İlk Meryem Uzerli düşünülmüş, ancak Farsça bilmediği için olmamış. Çocukluğundan beri Farsça'ya merakım var. Teklif gelince o dili konuşan arkadaşlarımla 15 gün geçirdim, pratik yaptım. Film, İran'da rekor kırdı, şarkım da çok beğenildi.Çok güzel ve çok eğlenceli bir film 'Kırkyalan'. Hamdi Alkan kına ve düğün sahnesinde bizimle oynadı. Ben filmde Timur Acar'ın nişanlısını oynuyorum, tam bir babası zengin Trakyalı kızı. 1.5 ay kaldık oralarda, Bölge halkı da filmde oynadı. Çocukken her şeyi yapmak istiyordum. En çok da bale. Hocamız fazla kilolarımdan dolayı "Yapamazsın" dedi. Ben de kilo vermek için sürekli bisiklet sürdüm, günlerce yemek yemedim, sonra baleye seçildim. Rol aldığım tiyatro oyunlarından dört ödül aldım. Ödül insanı motive ediyor, değer gördüğünüzü hissediyorsunuz.