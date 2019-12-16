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’un cesur savaşçısı

Giriş Tarihi: 16.12.2019
‘Türkler Geliyor’un cesur savaşçısı
Yapımcılığını atv dizisi 'Kuruluş Osman' ile dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı', 17 Ocak'ta vizyona giriyor. Filmde genç oyuncu Ece Çeşmioğlu, canlandırdığı 'Alina' karakteriyle isminden söz ettirecek. Filmin fragmanında yer alan dövüş sahneleriyle dikkat çeken 'Alina', filmin güçlü kadın karakterlerinden biri. Projenin hazırlık sürecinde dokuz ay boyunca at binme, kılıç/ hançer kullanma ve dövüş sanatları eğitimleri alan Çeşmioğlu; Boşnak ve Balkan tarihiyle ilgili de dönemin uzmanlarından dersler de aldı.
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‘Türkler Geliyor’un cesur savaşçısı
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