Fadik Sevin Atasoy, Los Angeles’ı fethetti

BUGÜN NELER OLDU

Fadik Sevin Atasoy, tek kişilik oyunu 'Muse-Bir Esin Perisi'ni Los Angeles'ta İngilizce olarak sahneledi. T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteklediği oyunu; Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu Can Oğuz, ATA-SC Başkanı Nilay Senel-Nylund, yönetmen Nezih Ünen, Hollywood Yabancı Basın üyesi ve Golden Globe temsilcisi Barbaros Tapan, oyuncu Hakan İlçin'in yanı sıra birçok Amerikalı ve Türk tiyatrosever izledi. Atasoy, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Gösterinin ardından konuşan Barbaros Tapan, "Sabaha kadar sürse seyrederdim" dedi.