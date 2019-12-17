Rotterdam’da kahkaha tufanı

BUGÜN NELER OLDU

Onur Tan'ın yönettiği, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği 'Aman Reis Duymasın' filminin Rotterdam galası Pathe Kuip'de yapıldı. Oyuncular, film öncesi üç ayrı sinema salonunda seyircilerle buluştular. 'Aman Reis Duymasın'a gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür eden ekip, Hollanda'da Türk seyircisinin karşısında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Oyuncular, bol bol seyirci ile selfi çekti. Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Ceren Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevil Akı'nın ve Tevfik Erman Kutlu'nun rol aldığı film; yeraltı dünyasının güçlü isimlerinin yaz tatiline çıkmasıyla birlikte gelişen komik olayları anlatıyor.