Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket!

Şimdilerde bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı. Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gönülleri fethedecek. Doğa aşığı oyuncu, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi. Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.

ARAZİ BAKMAYA BAŞLADI

Takvim'in haberine göre; İkiliyle kuracağı barınakla ilgili görüşen Tatlıtuğ, Beykoz taraflarında arazi arayışına da çıktı. Uygun bir arazi bulunca hayvan barınağını hayata geçirecek olan Tatlıtuğ, yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak. Barınağın maddi desteğini kendisi karşılayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu tavrıyla "Aslan Kıvanç" dedirtti.