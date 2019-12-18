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'dan alkışlık hareket!

Şimdilerde bir projede yer almayan , sokak hayvanları için kolları sıvadı. Yardıma muhtaç sevimli dostlarımız için Beykoz tarafında bir barınak kurmayı planlayan Tatlıtuğ, önceki akşam kendisi gibi hayvansever dostlarıyla buluşup fikir alışverişi yaptı.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 11:28
Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket!

Şimdilerde bir projede yer almayan Kıvanç Tatlıtuğ, sokak hayvanları için kolları sıvadı. Hayvansever kişiliğiyle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, yine gönülleri fethedecek. Doğa aşığı oyuncu, sokak hayvanları için bir barınak kurmaya karar verdi. Tatlıtuğ, önceki gün köpek eğitim uzmanı Ali Yeşilırmak ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Zihni Mutlu ile Riva'da bir araya geldi.

ARAZİ BAKMAYA BAŞLADI
Takvim'in haberine göre; İkiliyle kuracağı barınakla ilgili görüşen Tatlıtuğ, Beykoz taraflarında arazi arayışına da çıktı. Uygun bir arazi bulunca hayvan barınağını hayata geçirecek olan Tatlıtuğ, yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak. Barınağın maddi desteğini kendisi karşılayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu tavrıyla "Aslan Kıvanç" dedirtti.

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Kıvanç Tatlıtuğ'dan alkışlık hareket!
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