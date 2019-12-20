Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni gözaltına alındı! Özcan Deniz'in yeğeni lüks araçla hız yapmıştı...

GÜNAYDIN'ın manşetiyle gündeme gelen ve sosyal medyadan da tepki yağan Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeninin lüks araçla hız denemesine ceza gecikmedi. Otobanda lüks araçla hız denemesi yaptığı görüntüler sosyal medyaya düşen Özcan Deniz'in yeğeni polis tarafından gözaltına alınarak, 3 bin 20 lira idari para cezası kesildi. 16 yaşındaki D.D., jandarma sorumluluk bölgesinde yakalandığı için adli işlemler için jandarmaya teslim edildi.

GÜNAYDIN'dan Hakan Uç'un haberiyle gündem olan görüntülerde; Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D. Deniz, ehliyetsiz bir şekilde Ferrari marka otomobille hız denemesi yapıp lüks hayatın sefasını sürüyor. Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D., sosyal medya hesabından babasına ait lüks araçlarla dolu garajın görüntülerini paylaştı. 16 yaşındaki D., ardından da bir Ferrari'ye binip otobana çıktı. D., kadranın 250'yi gösterdiği anlarda sevinç çığlıkları atıyor.

İŞTE ÖZCAN DENİZ'İN YEĞENİNİN FERRARİ KULLANDIĞI GÖRÜNTÜLER

Özcan Deniz'in yeğeninin Ferrari kullandığı görüntüler olay yarattı!