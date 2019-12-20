Reis geldi koş

BERLİN'DE

BUGÜN NELER OLDU

Sinehane'nin yapımcılığında Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener'in Berna Aruz'la birlikte yazdığı 'Aman Reis Duymasın' filmi, geçtiğimiz günlerde yapılan galaların ardından Almanya ve Hollanda seyircisiyle de buluştu. Başta yönetmen Onur Tan ve Oktay Kaynarca olmak üzere tüm ekibin katıldığı özel gösterimleri takip ettim. Çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra İstanbul ve Erdek'te dört haftada tamamlanan filmde; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinden tanıdığımız karakterlerin tatil için gittikleri yerde başlarına gelen komik olaylar konu ediliyor. Film, her iki ülkede de gurbetçilerden büyük beğeni aldı. Özellikle Berlin'deki gösterime sanatseverlerin ilgisi büyüktü. Kırmızı halı seremonisi yoğun izdiham sebebiyle kısa sürdü. Oyuncular, gösterim sonrası salonları tek tek dolaşarak seyircilerle buluştu. Berlin'deki olumlu tepkiler oyuncuları çok memnun etti. Gerçekten Berlinliler filmin her sahnesinde kahkahaya boğuldu.GÖSTERİM sonrası en çok alkışı alan isimlerden biri filmin yıldızı Ömer Kurt oldu. 'EDHO'daki gibi filmde de 'Zafer' karakterini canlandıran Kurt, seyircilerin ilgi odağı oldu. Kurt'un, Sivas kangal cinsi köpekle olan sahneleri seyirciyi çok güldürdü. Bugüne kadar altı filmde rol alan Kurt'un; hâlâ özel bir hastanede idari işler müdürü olarak görev yaptığını öğrendim. 15 yıldır yönetici. 40 yaşından sonra oyunculuğa başlayan Kurt, "Bu saatten sonra şımaracak halimiz yok. Yaşadıklarım hayal gibi" dedi. Seyircilerin en çok güldüğü Sivas kangal köpeğiyle olan sahnelerinin kendisini zorlamadığını söyleyen Kurt, "Köpekleri çok severim. Sivas'ta bana 'Köpeklere fısıldayan adam' derler" dedi.DİZİDE ve filmde 'Boran' karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ, rap müzik hastası çıktı. Üstündağ, Berlin'e iner inmez soluğu dünyaca ünlü Türk rap'çi Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş'un yanında aldı. Üstündağ, "Çocukluğumdan beri hastasıyım. İnsanlar bizim yanımıza geldiğinde nasıl heyecanlanıyorlarsa, ben de aynı şeyi yaşadım. Çok özel bir adam."BERLİN'DE ve Rotterdam'da en çok ilgi gören isimlerden biri Ozan Akbaba'ydı. Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Akbaba, 400'den fazla kişiyle fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncunun sabrına hayran kaldım. Bu arada Rotterdam'daki gala sonrası bir hayranının hediye ettiği kara kalem portresi Akbaba'yı duygulandırdı.