Oyuncu Zeynep Koçak'ın acı günü! Zeynep Koçak sosyal medya hesabından duyurdu...

Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası hayatını kaybetti. Koçak, acı haberi sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Acısını duygusal bir veda mesajı ile yayınlayan Zeynep Koçak'a hayranlarından ve dostlarından başsağlığı dilekleri geldi.

İLK DEFA BU KADAR BÜYÜK BİR ACI YAŞIYORUM

"İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam, her şeyim, huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin... Şimdi yerimi, yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum"