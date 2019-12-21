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  • Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken 'a adım atan yakışıklı oyuncu şimdi ne yapıyor? Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar ile hayatını birleştiren Tolga Savacı ABD'de yaşıyor. 'den 9 yaş küçük olması çok konuşulmuştu ama çift yaş farkının kendileri için sorun olmadığını söylemişti. Tolga Savacı'nın son halini ve yaptığı yeni işi duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:19
Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken 'a adım atan yakışıklı oyuncu şimdi ne yapıyor? Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar ile hayatını birleştiren Tolga Savacı ABD'de yaşıyor. 'den 9 yaş küçük olması çok konuşulmuştu ama çift yaş farkının kendileri için sorun olmadığını söylemişti. Tolga Savacı'nın son halini ve yaptığı yeni işi duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen ve sizin için derlediğimiz ...

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

FİLİZ AKIN

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Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...
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Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

FAHRİYE EVCEN

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...
Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

EMINA JAHOVIC

Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...
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