Bir dönemin yakışıklı oyuncusu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Tolga Savacı'yı şimdi görenler şaşırıyor...

1980'lerde gencecik bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan yakışıklı oyuncu Tolga Savacı şimdi ne yapıyor? Sayısız filmde oynayan Tolga Savacı bebeksi yüz hatlarıyla dikkat çekiyordu. Yakışıklı denilince akla ilk gelen oyunculardan olan Tolga Savacı birçok güzel isimle de partner oldu. Sinemadan sonra televizyondan da tanıdığımız Tolga Savacı bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren Tolga Savacı ABD'de yaşıyor. Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den 9 yaş küçük olması çok konuşulmuştu ama çift yaş farkının kendileri için sorun olmadığını söylemişti. Tolga Savacı'nın son halini ve yaptığı yeni işi duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte oyunculuğu bıraktıktan sonra hobisi olan otomobil tamirciliğini meslek edinen Tolga Savacı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eski halleri...