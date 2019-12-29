Hercai’nin ‘Yaren’inden miniklere destek

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BUGÜN NELER OLDU

'Yaren'i oynayan İlay Erkök'ün SosyalBen Vakfı'yla birlikte Eylül ayından beri yürüttüğü oyun atölyesi çalışmaları, Midyat Efeler Ortaokulu'nda devam ediyor. Çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı atölye sonucunda; İlay Erkök'ün yönetimiyle 27 Mart 2020 Dünya Tiyatro Günü için bir gösteri hazırlanması hedefleniyor.Oyuncu Aslı Samat, Oyuncak Kardeşliği ekibiyle beraber bu haftaki etkinliklere katılarak sürpriz yaptı. Dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarla duygu köprüsü kurup paylaşım duygusunu artırmak hedefiyle yardım toplayan Oyuncak Kardeşliği ekibi ve ünlü oyuncular, çocuklarla keyifli vakit geçirip onlara oyuncak ve kıyafet dağıttı. Anaokulundaki minikler, ünlü oyunculara büyük ilgi gösterdi.