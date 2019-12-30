Erol Büyükburç'un kızı Jeyan Büyükburç: ‘Hologram teknolojisiyle babamla sahnede düet yapacağım’

Sinan Özedincik ve Funda Karayel'in sunduğu, A Para'da yayınlanan 'Günaydın Hafta Sonu'na Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile şarkıcılar Jeyan Büyükburç ve Mert Davran konuk oldu. Programda Erol Büyükburç'un kızı olan Jeyan Büyükburç, rahmetli ablası Ajlan Büyükburç'un bir şarkısını seslendireceğini söyledi: "Çok eskiden beri ablamla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ama çekincelerim vardı. Sonra 'Yeni nesil de onun kalbini hissetmeli, şarkılarını bilmeli' dedim ve bir şarkısına cover yaptım. Bunu sosyal medyada yayınlayacağım. Başka özel bir projem daha var. Türkiye'de bir ilk olacak. Hologram yöntemiyle babamla sahnede düet yapacağım."

Baba Parası filminin teaseri yayınlandı



MERT DAVRAN



'POP ÖLMEZ ŞU AN RAP MODASI VAR'

Bana son günlerde hep 'Pop müzik öldü mü?' diye soruluyor. Bence bu bir moda. Şu an rap ön planda. Bir dönemde de arabesk öne çıkmıştı.

Altı-yedi yıldır pazar günleri arabesk gecesi yapıyorum. Hem eğlendiriyor, hem ağlatıyoruz.

AHMET KURAL SEVGİLİSİ ÇAĞLA GİZEM ÇELİK İLE BABA PARASI'NA DAMGA VURDU



Anne-babası ünlü olan çocuklar 1-0 önde başlıyor gibi görünüyor ama işleri çok daha zor. Onlardan çok daha iyi şeyler yapmaları bekleniyor.

Abim Mehmet Davran ile çalışmak zor. Aslında eğlenceli bir adam. Seni yerin dibine sokar ama başkasının bir şey söylemesine asla izin vermez.