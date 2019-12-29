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  • Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

sevgilisi ile 'na damga vurdu

Ünlü oyuncu , , ve Rasim Öztekin'in başrolünü paylaştığı '' filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Projenin yapımcısı Necati Kocabay'ın sevgilisi Nurgül Yeşilçay, " tatlı mıdır?" sorusuna, "Hiç tatmadığım için bilemeyeceğim. Ne yaptıysak kendi çabalarımızla yaptık ve bir yerlere geldik" cevabını verdi. Yağmur Tanrısevsin, kırmızı derin bacak dekolteli elbisesi ile geceye damga vurdu. 1 Ocak'ta vizyona girecek ""nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, gösterim öncesi filmini anlattı: "Baba Parası, insanın para için kendini ne kadar bozabileceğini gösteren bir komedi." Rasim Öztekin de "İlginçtir, filmde para için bozulmayan yok" dedi. Kıbrıslı Selim'i canlandıran Ahmet Kural, "Kıbrıs'a selam olsun. Onların enerjilerini Selim'e yansıtmaya çalıştım. Bu filmde 1 milyar doların peşinde koşan kardeşleri göreceğiz" diye konuştu. Birçok ünlü isim galaya katıldı Ahmet Kural sevgilisi ile Baba Parası'na damga vurdu.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 00:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 01:18
Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu
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Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

, , Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin başrolde olduğu galasına Kural'ın sevgilisi damga vurdu.

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Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

'' filminin gala gösterimi dün akşam 9 sinema salonunda eş zamanlı gerçekleştirildi. , ve Yağmur Tanrısevsin'in başrol oynadığı filme sanat ve magazin dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

Kırmızı halıda Nurgül Yeşilçay, Çağlar Ertuğrul, İbrahim Büyükak, Nevra Serezli, Şahin Kendirci, Yavuz Seçkin, Hayrettin, Manga grubu üyeleri, Alper Kul, Aylin Kontente, Korhan Herduran, Emrah Kaman, Hazim Körmükçü, Çaglar Ertğrul, Murat Akkoyunlu, Tayanç Ayaydın, Murat Evgin, Bekir Aksoy, Bihter Dinçel, Tuğba Yurt, Oğulcan Engin gibi ünlü isimler boy gösterdi.

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

'ı galada bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi yalnız bırakmadı, ikili galaya el ele geldi. Çelik, mor saten elbisesiyle gecede dikkat çekti.

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

Filmin oyuncularından Yağmur Tanrısevsin ise Amber Heard'ın Cannes Film Festivali'nde giydiği bordo saten elbisenin aynısını giyerek geceye damga vurdu. Oyuncu, şıklığıyla göz kamaştırdı.

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, geceye yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile el ele katıldı.

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