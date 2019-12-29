Ünlü oyuncu Ahmet Kural, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Rasim Öztekin'in başrolünü paylaştığı 'Baba Parası' filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleşti. Projenin yapımcısı Necati Kocabay'ın sevgilisi Nurgül Yeşilçay, "Baba parası tatlı mıdır?" sorusuna, "Hiç tatmadığım için bilemeyeceğim. Ne yaptıysak kendi çabalarımızla yaptık ve bir yerlere geldik" cevabını verdi. Yağmur Tanrısevsin, kırmızı derin bacak dekolteli elbisesi ile geceye damga vurdu. 1 Ocak'ta vizyona girecek "Baba Parası"nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir, gösterim öncesi filmini anlattı: "Baba Parası, insanın para için kendini ne kadar bozabileceğini gösteren bir komedi." Rasim Öztekin de "İlginçtir, filmde para için bozulmayan yok" dedi. Kıbrıslı Selim'i canlandıran Ahmet Kural, "Kıbrıs'a selam olsun. Onların enerjilerini Selim'e yansıtmaya çalıştım. Bu filmde 1 milyar doların peşinde koşan kardeşleri göreceğiz" diye konuştu. Birçok ünlü isim galaya katıldı Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile Baba Parası'na damga vurdu.