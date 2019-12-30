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’ün sosyal medya reytingi

, yeni açtığı YouTube hesabında 3 günde 9 bin aboneye ulaştı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:59
Tuba Büyüküstün’ün sosyal medya reytingi

Tuba Büyüküstün sevgilisi Umut Evirgen'in de teşvikiyle YouTube'da kanal açtı. Ercan Saatçi'nin 'Sayenizde' şarkısını söyleyip bir de klip çekti. Klibini sevgilisi Umut Evirgen yönetti. Yalnızca Türkiye değil, Ortadoğu ve Avrupa'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküstün 3 günde 9 bin aboneye ulaşabildi. Klibi de 126 bin kez tıklandı. Büyüküstün'ü, Instagram'da 3.5 milyon kişi takip ediyor.

SOSYAL MEDYADA BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan YouTube kanalı açtığını duyurmuş, "Aramızda yeni bir kanal oluşturmak istedim. Çoook heyecanlıyım. Bu kısa sürede bu yaratımda yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hayatın her anı bir deneyim. Paylaştıklarınla güzelleşen..." sözleriyle teşekkürlerini iletmiş.

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Tuba Büyüküstün’ün sosyal medya reytingi
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