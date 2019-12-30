Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın veda pozu olay oldu!

Zalim İstanbul'daki Şeniz karakteri ile izleyiciden tam not alan Mine Tugay 2019 öyle bir veda etti ki sosyal medya bu pozu konuştu. Zalim İstanbul'un kötü kalpli güzel kadını Şeniz'i Mine Tugay'ın veda pozuna beğeni ve yorum yağdı. İşte Mine Tugay'ın Instagram hesabından paylaştığı bacak dekolteli cesur fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 15:14Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 16:01
Zalim İstanbul'daki Şeniz karakteri ile izleyiciden tam not alan Mine Tuhay 2019 öyle bir veda etti ki sosyal medya bu pozu konuştu.