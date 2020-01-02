Hande Erçel'den yeğeniyle ilk fotoğraf!

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Geçtiğimiz hafta kızı Maviyi kucağına aldı. Gamze Erçel'in doğum yapmasıyla teyze olan Hande Erçel, yeğeniyle ilk pozunu Instagram hesabından paylaştı. Gamze Erçel ve Hande Erçel'in takipçilerini heyecanlandırdı. Gamze Erçel'i yalnız bırakmayan güzel oyuncu, boş zamanlarında soluğu yeğeninin yanında alıyor.
Giriş Tarihi: 2.1.2020 21:17Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 21:25
Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yle moral buluyor. Hamileliği döneminde bir an olsun ablası Gamze Erçel'i yalnız bırakmayan güzel oyuncu, boş zamanlarında soluğu yeğeninin yanında alıyor.