‘Henüz isim bulamadık’

BUGÜN NELER OLDU

Halit Ergenç-Bergüzar Korel çifti, önceki gün Zorlu'da görüntülendi. Ünlü çift, el ele mağazaları dolaştı. Hazır giyim markalarının koleksiyonlarına bakan Ergenç ile Korel, kendileri için kıyafet alışverişi yaptı. Ergenç, beğendiği ürünler hakkında eşinden fikir aldı. Evliliklerinde 10'uncu yılı geride bırakan ve ikinci bebeklerini bekleyen ünlü çift, objektiflere mutluluk pozu verdi. Kısa süre içinde ikinci oğlunu dünyaya getirmeye hazırlanan Bergüzar Korel, çocuklarının ismi konusunda şu açıklamayı yaptı: "İnanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti... Ama şu anda karar aldığımız net bir isim yok."