Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol’un sürpriz aşkları bitti!

Sürpriz aşkları 2019 Kasım'da başlayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ayrıldı. Genç çiftin ayrılık sonrası ilk işi birbirlerini Instagram'da silmek oldu!

SÜRPRİZ AŞKLARI…

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, geçtiğimiz yıla veda ederken ortaya çıkan sürpriz aşklarıyla gündem olmuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan sonra gönlünü yine oyuncu olan Demirkol'a kaptırdı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı.