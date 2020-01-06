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ile ’un sürpriz aşkları bitti!

Güzel oyuncu ile , geçtiğimiz yıla veda ederken ortaya çıkan sürpriz aşklarıyla gündem olmuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan sonra gönlünü yine oyuncu olan Doğu Demirkol'a kaptırdı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı. Sürpriz aşklarını sessiz sedasız noktalayan Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, ilk iş olarak da birbirlerini Instagram'da takibi bıraktı. Oyuncu çiftin ilişkilerini kısa sürede neden bitirme kararı aldığı ise herkesin merak konusu oldu...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:08 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 12:35
Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol’un sürpriz aşkları bitti!

Sürpriz aşkları 2019 Kasım'da başlayan ile , ayrıldı. Genç çiftin ayrılık sonrası ilk işi birbirlerini Instagram'da silmek oldu!

SÜRPRİZ AŞKLARI…

Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol, geçtiğimiz yıla veda ederken ortaya çıkan sürpriz aşklarıyla gündem olmuştu. 30 yaşındaki güzel oyuncu, uzun süre aşk yaşadığı meslektaşı Ahmet Rıfat Şungar'dan sonra gönlünü yine oyuncu olan Demirkol'a kaptırdı. İkilinin aşkı da festival için 2019 Kasım'da gittikleri ABD'de başladı.

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Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol’un sürpriz aşkları bitti!
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